صحيفة تركية: القبض على عنصر في حزب العمال الكردستاني

ذكرت صحيفة yenisafak التركية أن وزارة الداخلية قبضت على عنصر في حزب العمال الكردستاني بولاية شانلي أورفة جنوب البلاد، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي.

ووفق بيان الوزارة فإن العنصر الموقوف الملقب بـ"هبات هلات"، "كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي".

وأكدت الوزارة أن القوات الأمنية والخاصة أطلقت عملية للقبض عليه، وطوقت منزلا كان يختبئ فيه بريف ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وكشفت أنه أطلق النار على القوات التي دعته للاستسلام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن إصابته بجروح واستسلامه عقبها.

وخلال استجوابه اعترف بأنه قتل قبل بضعة أشهر إرهابيا ملقبا بـ"هوغير" كان معه ودفنه في حديقة المنزل، لعدم تنفيذ المقتول تعليماته بتنفيذ عملية، وعقب ذلك، عثرت القوات على جثة متحللة في حديقة المنزل وضبطت عددا من الأسلحة وكمية من الذخائر خلال تفتيش المنزل.

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المصدر: صحيفة yenisafak