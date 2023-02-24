تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في ولاية سيواس التركية

سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية سيواس وسط تركيا يوم الجمعة 24 فبراير، على عمق 5 كم تحت سطح الأرض.

وذكر بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الهزة وقعت في الساعة 20:19 (17:19 بتوقيت غرينتش) في قضاء غورون.

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بدوره، أكد نائب والي سيواس، شاكر أونار أوزتورك، في تصريحات لـ"الأناضول" عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

يشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الجمعة وقعت هزة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية قونية وسط تركيا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وعلى أثر ذلك، رصد سكان منطقة الرشادية في قونية تشكل حفرة عملاقة بصورة مفاجئة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة.

المصدر: الأناضول