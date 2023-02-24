وسائل إعلام: إيران تزوّد سوريا بصواريخ ستعزز قدراتها الدفاعية ضد الهجمات الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ستزود سوريا بصواريخ أرض ـ جو لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الضربات الجوية الإسرائيلية.

وكالة "تسنيم" الإيرانية نشرت تسجيلا مصورا لمنظومة صواريخ "15 خرداد"، وقالت إنها ستكون بحوزة الجيش السوري، وستكون قريبا "الشبح الذي يلاحق سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا".

وكانت الوكالة قالت في تغريدة سابقة إن "هناك مفاجآت أخرى على مستوى التعاون العسكري بين إيران وسوريا"، وأضافت أن تلك المفاجآت "قد يتم الإعلان عنها وقد تبقى سرا".

وختمت الوكالة: "بالنتيجة العدو الإسرائيلي أمام مرحلة جديدة في صراعه الوجودي والمؤقت مع المقاومة".

كذلك أعلن التلفزيون الإيراني أنه "من المرجح جدا أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية"، وأضاف التلفزيون، حسب وكالة "رويترز"، أنه "لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا".

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية إن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".

المصدر: وكالات