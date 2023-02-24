"فريدي" يقتل 7 أشخاص في مدغشقر

خلف الإعصار الاستوائي "فريدي" الذي يضرب المحيط الهندي منذ أيام 7 قتلى في مدغشقر.

وتراجع الإعصار إلى حد كبير قبل أن يبلغ موزمبيق، الجمعة، حيث تحول إلى عاصفة استوائية معتدلة.

وقالت حكومة مدغشقر في بيان الخميس، إن متوسط سرعة الرياح بلغ 65 كلم في الساعة، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

وخلف الإعصار أضرارا كبيرة في مدغشقر.

وقضى أربعة من القتلى السبعة غرقا فيما قتل الثلاثة الآخرون بعد انهيار منزل، وفق مكتب إدارة الكوارث، ولم يسجل فقدان أي شخص.

وتضرر أكثر من 78 ألفا شخصا من سكان الجزيرة بالفيضانات، واضطر كثير منهم إلى مغادرة منازلهم.

وتعبر نحو 10 عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام في موسم يمتد من نوفمبر حتى أبريل.

المصدر: أ ف ب