برلمان الشيشان يمنح قديروف لقب بطل الجمهورية من الدرجة الأولى

أعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، منح رئيس الجمهورية رمضان قديروف، لقب بطل الشيشان من الدرجة الأولى.

وقال داوودوف: "باسم نواب برلمان جمهورية الشيشان واسمي، أهنئكم من صميم قلبي على منحكم أرفع لقب في الجمهورية وهو بطل جمهورية الشيشان من المرتبة الأولى".

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وأعلن قديروف في وقت سابق تأسيس جائزة "بطل جمهورية الشيشان" تمنح للمتميزين في خدمة الجمهورية وشعبها.

وتم في وقت سابق منح قديروف وسام بطل جمهورية لوغانسك ووسام بطل جمهورية دونيتسك لمساهمته في تحريرهما.

المصدر: نوفوستي