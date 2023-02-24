ولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعد لفيضانات وعواصف ثلجية عاتية

تتأهب ولاية كاليفورنيا الأمريكية لعاصفة ستضرب البلاد من الساحل إلى الساحل، وتهدد الطرق بالشلل وقطع الكهرباء عن مليون منزل.

خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من "عاصفة شتوية باردة وخطيرة" حتى يوم السبت، ويمكن أن تتساقط ثلوج بارتفاع يصل إلى نحو متر ونصف المتر، في بعض الجبال بالقرب من لوس أنجليس، ما قد يؤدي إلى انعدام للرؤية حيث تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، وزيادة مخاطر الانهيارات الثلجية.

وأصدرت خدمة الأرصاد تحذيرات نادرة من عاصفة ثلجية في المناطق الجبلية بجنوب كاليفورنيا وحثت قائدي المركبات على تجنب الطرق الخطرة.

ضربت العواصف بالفعل ولايات السهول والمناطق الشمالية من البلاد لعدة أيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار المشاكل الناجمة عن الجليد والثلوج والأمطار المتجمدة حتى نهاية الأسبوع.

وفي شمال غرب المحيط الهادئ، تم إغلاق معظم أرجاء المدينة الكبرى في ولاية أوريغون بعد تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا بشكل غير متوقع. وقد أدى ذلك إلى توقف حركة المرور خلال ساعة الذروة مساء الأربعاء وحوصرت السيارات على الطرق السريعة.

بدأت الثلوج تذوب في وقت لاحق من اليوم، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة وحلول الليل، أصبحت الطرق زلقة بالجليد الأسود.

المصدر: "أ ب"