بوشيلين: بوتين يتابع أدق التفاصيل في دونباس

أشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اطلاع تام على أدق التفاصيل، ومجريات الوضع في الجمهورية وعموم إقليم دونباس.

وأضاف: "بوتين يبحث في كل تفاصيل الوضع في دونباس، ولاسيما في مدينة أوغليدار".

وأضاف: "الرئيس بوتين يدقق في كل شيء وأعمق مما أتخيله.. مؤخرا، أتيحت لي الفرصة لبحث الوضع في أوغليدار مع الرئيس بوتين، وكيف تتعامل القوات الروسية مع الوضع هناك".

وتقع مدينة أوغليدار جنوب غرب مدينة دونيتسك، وسيفتح تحريرها الطريق أمام القوات الروسية للزحف على المواقع الأوكرانية في عدة اتجاهات، وقطع طرق الإمداد عن قوات كييف في اتجاه بلدة مارينسكي الاستراتيجية.

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المصدر: نوفوستي