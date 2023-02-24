واشنطن تفرض عقوبات على 22 فردا و83 كيانا روسيّا

أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 22 شخصا و83 كيانا روسيّا، و30 فردا وكيانا من دول ثالثة "يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات"، حسب زعم واشنطن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "في واحد من أهم إجراءاتها العقابية حتى اليوم، تعلن وزارة الخزانة عن قرار جديد يستهدف قطاع المعادن والتعدين في الاقتصاد الروسي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، كما تفرض عقوبات على 22 شخصا و83 كيانا".

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وأضافت: "بينما تبحث روسيا عن طرق للالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير، تكثف الحكومة الأمريكية جهودها لمواجهة هذا التهرب، ويشمل إجراء اليوم عقوبات على أكثر من 30 فردا وكيانا من دول ثالثة على صلة بجهود روسيا للتهرب من العقوبات".

وشملت قائمة العقوبات حكام مقاطعات أرخانجيلسك، ألكسندر تسيبولسكي، ونيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، وإقليم خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريف، وإقليم بريمورسكي، أوليغ كوزيمياكو، وإقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف.

وشملت أيضا وزير الرياضة أوليغ ماتيسين، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، ووزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام مقصود شادييف، ووزير الطاقة نكولاي شولغينوف، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، ووزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف، ووزير العمل والحماية الاجتماعية أنطون كوتياكوف، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف.

وتم فرض قيود على التأشيرات لـ1219 موظفا تابعين لوزارة الدفاع الروسية، في خطوة إضافية يتهكّم عليها العسكريون الروس الذين لا يتعاملون أصلا مع أي جهة أمريكية أو غربية.

المصدر: سبوتنيك+تاس