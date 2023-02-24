برلماني روسي: الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة النزاعات حول روسيا

قال السيناتور الروسي، سيرغي تسفيكوف، إن الجانب الأمريكي يسعى إلى إثارة النزاعات حول روسيا، ويسعى لتأليب الجمهوريات السوفيتية السابقة ضدها.

وأضاف تسفيكوف، الذي يمثل جمهورية القرم في مجلس الاتحاد الروسي: "تسعى الولايات المتحدة إلى إثارة النزاعات حول روسيا. يرغب الأمريكيون بإثارة وتأليب الجمهوريات السوفيتية السابقة ضد بلادنا. طبعا فقط دول البلطيق تظهر العداء الصريح تجاه بلادنا. لقد رغبت واشنطن في إثارة النزاع بين جورجيا من جهة وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جهة أخرى".

ورأى البرلماني الروسي أن واشنطن تريد تفجير الوضع حول جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا)"، وتدفع بقيادة مولدوفا نحو تأجيج الوضع. ولم يستبعد تسفيكوف، أن تقوم أوكرانيا بالتعاون مع الغرب بتنظيم استفزازات تجاه ترانسنيستريا.

يوم أمس الخميس، حذرت الدفاع الروسية من أن سلطات كييف تعد للقيام باستفزاز مسلح قريبا يستهدف جمهورية ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من الجيش الأوكراني، بما فيها قوات تنظيم "آزوف" القومي المتطرف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الجانب الأوكراني، سيزعم بوقوع هجوم على أراضي أوكرانيا يتهم العسكريين بتنفيذه وبأنه تم من أراضي ترانسنيستريا، وبعد ذلك سيتم اتخاذه ذريعة للعدوان الأوكراني.

وأكدت الدفاع الروسية أنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وجمهورية بريدنيستروفا وأنها مستعدة للرد على أي تغيرات ميدانية.

المصدر: نوفوستي