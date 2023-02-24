"مجموعة العمل المالي" الدولية تعلق عضوية روسيا وتشطب دولة عربية من قائمتها "الرمادية"

أعلنت مجموعة العمل المالي (TAFT) اليوم الجمعة تعليق عضوية روسيا في الهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال، وذلك مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان إن "تصرفات روسيا تتعارض بشكل غير مقبول مع المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وسلامة النظام المالي العالمي"، كما أنها "تمثل انتهاكا صارخا للالتزام بالتعاون الدولي والاحترام المتبادل".

وكانت أوكرانيا أطلقت على مدار العام الماضي دعوات متكررة إلى المجموعة لاستبعاد روسيا منها بشكل كامل.

لكن بينما تم تعليق عضويتها، لا تزال روسيا عضوا في المجموعة، حسبما أكد البيان، مشيرا إلى أن روسيا "تبقى مسؤولة عن التزامها بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي"، ويجب أن تواصل "الوفاء بالتزاماتها المالية".

وذكرت المجموعة أنها ستقوم بمراجعة الوضع في كل جلسة عامة مقبلة لها.

موسكو: قرار مسيس عديم الأساس ويتعارض مع أهداف TAFT

من جانبها، وصفت المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية قرار تعليق عضوية روسيا الذي تبنته الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي اليوم الجمعة، بأنه مسيس لا يستند إلى أي أساس ولا يعتمد على الإجراءات المعمول بها ويتجاوز صلاحيات هذه المنظمة.

وأضافت في بيان لها أن هذا القرار يتعارض مع أهداف مجموعة TAFT المتمثلة في حماية الأنظمة المالية والاقتصاد ككل من تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تعارضه مع الطبيعة الفنية للمجموعة.

وأكد البيان أن هذا القرار لا تترتب عليه أي التزامات وقيود للمؤسسات المالية في روسيا وخارجها.

خروج المغرب من "القائمة الرمادية"

شطبت مجموعة العمل المالي المغرب وكمبوديا من قائمتها الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة مشددة، فيما أضافت إليها نيجيريا وجنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت الهيئة في بيان منفصل.

وجاء القرار بشأن المغرب بناء على توصيات خبراء المجموعة بعد زيارتهم الميدانية للمملكة في يناير 2023.

المصدر: وكالات