الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل زيارة "سرية" لقائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى المغرب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن زيارة رسمية أجراها قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار إلى المغرب.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "عاد قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار الليلة إلى إسرائيل في ختام زيارة رسمية برفقة وفد قيادي الى المملكة المغربية.. لقد تفقد الوفد الإسرائيلي قاعدة بن جرير الجوية المغربية وأكاديمية سلاح الجو الملكي المغربي ومقر قيادة سلاح الجو الملكي".

وتابع البيان أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي التقى خلال الزيارة مع نظيره المغربي مفتش القوات الملكية الجوية، ‏الجنرال دو ديفيزيون العابد العلوي بوحامد، حيث "أثنى القائدان على تعزيز التعاون بين الجيشين وبحثا قضايا عسكرية مركزية ومن ضمنها حماية السماء واجراء تدريبات جوية مشتركة".

ووفق البيان، قال قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار: "هذه لحظة موثرة حيث نزور لأول مرة في سلاح الجو الملكي المغربي الذي يعتبر من أكثر أسلحة الجو مهنية وتقدما. سنسعى ونعمل على تطوير مجالات التعاون والمصالح المشتركة وسنعزز الشراكة في التدريبات والخبرة وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقليمي".

المصدر: RT