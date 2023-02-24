كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "إعلان حرب"

حذر مسؤول كوري شمالي كبير اليوم الجمعة من أن بلاده ستنظر فيما تعتبره أنه عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة على أنه إعلان حرب.

وذكر المدير العام المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية كوون جونغ-غون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "الولايات المتحدة يجب أن تعي أنه إذا واصلت ممارساتها العدوانية والاستفزازية ضد كوريا الشمالية، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب ضد بلادنا".

وأكد أن "السبيل الوحيد لمنع الحلقة المفرغة من تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، هو إبداء موقف سلوكي واضح مثل التخلي عن تعهدها بنشر المزيد من الأصول الإستراتيجية ووقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية".

ووصف كوون إجراء سيئول وواشنطن تدريبات المحاكاة على طاولة في البنتاغون في يوم 22 فبراير بأنها بروفة حرب ضد بيونغ يانغ.

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات الولايات المتحدة للتنازل عن حقنا في الدفاع عن النفس من خلال جعل مجلس الأمن الدولي في المقدمة"، محذرا من أن كوريا الشمالية "ستتخذ إجراءات مضادة موازية في حال تقديم قضية الحق في الدفاع عن النفس لها بقيادة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي".

المصدر: "يونهاب"