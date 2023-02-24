وزير خارجية أوكرانيا يدعو دول الغرب لمضاعفة دعمها الشامل لبلاده

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، شركاء بلاده الغربيين إلى مضاعفة دعمهم الشامل لنظام كييف.

وأضاف كوليبا في تصريح نشر على موقع الخارجية الأوكرانية: "ندعو شركاءنا الدوليين إلى مضاعفة دعمهم الشامل والضروري جدا لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

وشدد كوليبا على أهمية التماسك حول "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال: "أوكرانيا ... ستواصل التحرك نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

ويشار إلى أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بخصوص إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي