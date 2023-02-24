مجلة أمريكية تتحدث عن تعويضات مالية لكييف لتسلم بحقيقة خسارتها

ذكرت مجلة "تايم" أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم مساعدة مالية إلى كييف حتى تتعامل مع حقيقة "خسارتها الأراضي".

ووفق المجلة: "على الرغم من عدم استعداد أحد لقول هذا بشكل مباشر يمكن للمرء أن يشك في أن البيت الأبيض يريد أوكرانيا أن تطرد القوات الروسية من الأراضي التي باتت تحت سيطرتها، حيث يعتبر معظم السكان هناك أنفسهم روس وهي من وجهة نظر موسكو، مناطق روسية مثل أي منطقة أخرى.. وبالتالي هذا النوع من التصعيد لا يمكن السيطرة عليه وتنوي إدارة بايدن منعه".

وتلفت المجلة إلى أنه لا يمكن أن تخسر موسكو الصراع في أوكرانيا. وبالتالي ستكون النتيجة الأكثر ترجيحا للأحداث هي الحفاظ على الأراضي التي ضمتها روسيا.

وتضيف المجلة، "في النهاية، قد لا يكون أمام كييف خيار سوى القبول. وسيعمد الغرب على توفير مساعدة هائلة لإعادة الانتعاش في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي