اليابان ترسل مساعدات طارئة بقيمة 16 مليون دولار لتركيا وسوريا

قال هيروكازو ماتسونو، أمين عام حكومة اليابان، إن بلاده سترسل إلى تركيا وسوريا 16 مليون دولار كمساعدات طارئة بدون مقابل، ليبلغ مجموع هذه المساعدات 27 مليون دولار.

وأضاف المسؤول الياباني، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم: "عانت اليابان من عدة كوارث طبيعية كبرى، بما في ذلك زلزال شرق اليابان الكبير، لذلك قررت حكومة البلاد مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إرسال المساعدات، معتبرة أنه من الضروري تقديم أقصى قدر من المساعدة. وفي هذا الصدد، قررنا إرسال 16 مليون دولار كمساعدات للمتضررين في كلا الدولتين. واليوم تم في اجتماع الحكومة اتخاذ قرار بشأن محتواها المحدد".

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ونوه بأنه سيتم إرسال 4 ملايين دولار إضافية من المساعدات لكلا البلدين، من خلال المنظمات غير الحكومية اليابانية.

ووفقا له، ستبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات اليابانية المقدمة لتركيا وسوريا بعد الزلزال، ما يعادل 27 مليون دولار.

يشار إلى أن زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة، وقعت في 6 فبراير بفاصل تسع ساعات في جنوب شرق تركيا. وشعر السكان في 11 ولاية تركية وفي الدول المجاورة بالهزات. وبحسب آخر البيانات، تسببت هذه الكارثة الطبيعية بمقتل أكثر من 43.5 ألف شخص في تركيا.

المصدر: نوفوستي