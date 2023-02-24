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السفارة الروسية في لندن تتهم بريطانيا بتصعيد النزاع في أوكرانيا

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السفارة الروسية في لندن تتهم بريطانيا بتصعيد النزاع في أوكرانيا
Globallookpress
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أصدرت السفارة الروسية لدى لندن تحذيرا من مخاطر ممارسات بريطانيا والدول الغربية الأخرى التي تهدد بتصعيد عشوائي للنزاع في أوكرانيا.

وقال الدبلوماسيون الروس بمناسبة الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا إنه خلال العام الماضي، أصبح واضحا "التورط العميق للدول الغربية بما فيها بريطانيا في النزاع، واهتمام هذه الدول بإطالة أمده".

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وأضافوا أنه من أجل إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، فُرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، وتسارعت وتيرة ضخ الأسلحة لأوكرانيا "في ظل الدور القيادي للندن".

وأكدوا أن "الحديث الآن يدور حول نقل الأسلحة الحديثة والدبابات والمنظومات الصاروخية بعيدة المدى، والتي تنوي القيادة العسكرية الأوكرانية استخدامها لشن ضربات على الأراضي الروسية، والطائرات المقاتلة، وبالإضافة إلى تدريب العسكريين الأوكرانيين في المملكة المتحدة. وهناك أدلة متزايدة على وجود مرتزقة بريطانيين في أوكرانيا ومشاركة متخصصين في التحضير لعمليات تخريبية ضد أهداف عسكرية روسية. كل هذا يهدد بتصعيد غير منضبط للنزاع".

المصدر: تاس

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