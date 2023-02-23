الولايات المتحدة.. مؤسس "إف تي إكس" يواجه تهما جديدة

يواجه سام بانكمان فرايد، مؤسس "إف تي إكس" تهما جديدة بالاحتيال في لائحة اتهام معدلة كشف عنها في محكمة فيدرالية في نيويورك.

ويواجه تهم بالاحتيال في صكوك وبضائع كشف عنها مع الاعلان عن لائحة اتهام معدلة ولم يعرف ما إذا كان سيعود إلى مانهاتن في استدعاء إلى المحكمة.

وكان قد مثل مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، أمام محكمة بعد أن أعرب ممثلو الادعاء عن مخاوف من أن يكون على اتصال عبر الانترنت بطرق لا يمكنهم تتبعها، وقالوا أيضا إن اتصالاته تشير إلى أنه ربما يحاول التأثير على أحد الشهود، الذي يحمل أدلة دامغة ضده.

وسيقرر القاضي كيفية تشديد متطلبات كفالة فرايد، لمنع أي اتصالات غير مناسبة.

واقترح الأسبوع الماضي، أن يحتجز فرايد، قبيل الجلسة إن لم يتسن تتبع اتصالاته لضمان عدم تلاعبه بالشهود.

وأقر فرايد، بعدم الذنب في تهم احتياله على مستثمرين ونهب ودائع عملاء في إف تي إكس، منصته التي تتداول في العملة المشفرة وتتضمن التهم تحويل أموال من مستثمريه جزئيا لتمويل تبرعات سياسية، والقيام بمخاطرات تجارية من خلال صندوق تداول العملة المشفرة.

وألقي القبض على فرايد، في جزر الباهاما، في ديسمبر، وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة.

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المصدر: "أسوشتد برس"