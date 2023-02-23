الصين تعلن عن موعد طرحها لمبادرة جديدة للتسوية في أوكرانيا

أعلن نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، عن مقترحات جديدة ستطرحها بكين للتسوية في أوكرانيا، بما ينهي النزاع في أسرع وقت ممكن.

وقال داي: "الصين تؤيد دائما السلام والمفاوضات. وستعد الصين قريبا مقترحاتها لتسوية سياسية لهذه الأزمة. وسنواصل لعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية لكي تنتهي في أقرب وقت ممكن".

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، في وقت سابق عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: نوفوستي