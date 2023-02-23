مصدر أمريكي: بولندا لا تدرك أنها عاجزة عن مواجهة روسيا

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا لا تدرك حقيقة أنها ليست قوة عسكرية ولا يمكنها التصدي لروسيا.

وقال ريتر: "هل يوجد لدى بولندا جيش محترف كبير؟ لا. سيكون عدد القتلى من الجنود غير المدربين في صراع محتمل هائلا. هل كانت بولندا تستعد لمثل هذه العمليات؟ لا. بولندا ليست مجهزة وغير مدربة وغير مستعدة للمواجهة".

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واعتبر أن الجيش البولندي "سيختفي من على وجه الأرض بعد ثلاثة أشهر من المعارك التقليدية مع روسيا".

وأعرب عن ثقته من أن القوات الخاصة البولندية، التي "تبدو جيدة في الحانات" وتحبها الفتيات "ستموت وهي تصرخ" في حالة الاشتباك المسلح مع الجيش الروسي النظامي.

وأضاف: "الروس لا يهتمون بشكل عضلاتهم. سيطلقون ببساطة 20 ألف قذيفة على مواقعهم (المواقع البولندية)".

وأشار إلى أنه إذا كان هناك من يعتقد أن القوات الخاصة مفيدة في ساحة المعركة في أوكرانيا، فإن "هؤلاء الناس لا يفهمون أي شيء عن ماهية الحرب الحديثة".

المصدر: RT