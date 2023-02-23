مصدر أمريكي: غرور بايدن جعله يؤمن بقدرته على تخويف بوتين

أكد الصحفي الأمريكي، أندرو نابوليتانو، أن الرئيس جو بايدن، مخطئ في اعتقاده بقدرته على تخويف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "غرور الرئيس بايدن والعولمة في وزارة الخارجية جعلتهم يعتقدون أنهم يستطيعون إخافة بوتين، لكن الأمر ليس كذلك".

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وأضاف أنه رغم كل المساعدات التي تقدمها الدول الغربية، فإن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مقاومة القوات الروسية والانتصار.

وأكد أن كييف تعاني من نقص حاد في الذخيرة والجنود.

وأشار نابوليتانو إلى أن البيت الأبيض يجب أن يركز على حل قضايا الأمن القومي للبلاد، وأن روسيا، على عكس خطابهم، لا تشكل مثل هذا التهديد للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي