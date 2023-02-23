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اللحظات الأولى لزلزال منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين (فيديو)

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اللحظات الأولى لزلزال منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين (فيديو)
AP
الصين
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزلزال ضرب الصين وتسبب في تشققات أرضية، وأثار هلع المواطنين وخوفهم.

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر الخميس، إقليم شينجيانغ الصيني المتاخم لطاجيكستان.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 7.3 درجات وقع بالقرب من الحدود بين منطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين ومنطقة جورنو باداخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة أن مركزه يقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورغوب على الجانب الحدودي لطاجيكستان.

ورصدت كاميرات المراقبة هلع المواطنين في أحد المطارات في الصين وهروب المواطنين خارج الصالة بعد اهتزاز الأرض بشكل ملحوظ ومخيف.

ومن ضمن الفيديوهات، تم رصد انهيار بعض الأثاث المنزلي في أحد منازل المواطنين في الصين.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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