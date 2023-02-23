اللحظات الأولى لزلزال منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزلزال ضرب الصين وتسبب في تشققات أرضية، وأثار هلع المواطنين وخوفهم.

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر الخميس، إقليم شينجيانغ الصيني المتاخم لطاجيكستان.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 7.3 درجات وقع بالقرب من الحدود بين منطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين ومنطقة جورنو باداخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة أن مركزه يقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورغوب على الجانب الحدودي لطاجيكستان.

ورصدت كاميرات المراقبة هلع المواطنين في أحد المطارات في الصين وهروب المواطنين خارج الصالة بعد اهتزاز الأرض بشكل ملحوظ ومخيف.

كاميرا المراقبة ترصد لحظة وقوع #زلزال بقوة 6.8 درجة في #طاجيكستان قرب الحدود مع #الصين وهلع كل من هو موجود داخل أحد المطارات⁉️



- تبعه هزة إرتدادية بلغت قوتها 5.0 درجات .

- تلتها هزّة ثانية بقوة 4.6 درجات .

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..#tajikistan#earthquake#هزه_ارضية#الزلزال#الهزه_الارضيةpic.twitter.com/Cw4HtbnTGB — 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) February 23, 2023

ومن ضمن الفيديوهات، تم رصد انهيار بعض الأثاث المنزلي في أحد منازل المواطنين في الصين.

Magnitude 7.2 earthquake hits Tajikistan, tremors felt in China’s Xinjiang.

🙏🙏🙏Pray for the people!https://t.co/3LWihgSI0bpic.twitter.com/i0yqUPg9Y2 — ❌️ (@InfernoXhell) February 23, 2023

Footage of a powerful earthquake in Tajikistan has been published in social networks. The epicenter was located 82 kilometers from the border with the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China. pic.twitter.com/KIg88migqE — 🦉🅼🅾🅷🅾🅾🅾T 🦉 (@mohamejjjj) February 23, 2023

المصدر: وكالات + وسائل إعلام