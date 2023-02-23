شويغو: الغرب يسعى إلى تمزيق روسيا في محاولات محكوم عليها بالفشل

هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين الروس في يوم "حماة الوطن"، وأشار إلى أن البلاد اليوم تتعرض لخطر الغرب الداهم، في محاولاته المحكوم عليها بالفشل.

وأكد شويغو أن الجيش الروسي يعمل الآن على ضمان أمن روسيا القومي وتنميتها المستقرة.

وقال: "يدافع جنودنا وضباطنا اليوم عما ناضل من أجله آباؤنا وأجدادنا حيث كانت سلامة الوطن وأمنه أعلى معاني الحياة بالنسبة لهم. وبالنسبة لنا فإن الإخلاص والتفاني للوطن هو القيمة الجوهرية، وهو سند موثوق به لاستقلال روسيا".

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وأشاد ببطولة الجنود الروس وشجاعتهم وفعالية الأسلحة الروسية، التي كانت دائما جزءا لا يتجزأ من عظمة روسيا.

وشدد على أن انتصارات الجنود الروس سيخلدها تاريخ البلاد، وأن الإنجاز الذي حققه الشعب خلال الحرب الوطنية العظمى لن يمحى أبدا.

وأضاف: "اليوم، نحن مرة أخرى نتعرض لخطر داهم حيث يسعى الغرب مستخدما أوكرانيا إلى تمزيق روسيا، وحرمانها من استقلالها. هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".

وقال: "أتقدم بخالص الشكر للمرابطين على الخطوط الأمامية ويؤدون المهام الصعبة الموكلة إليهم، ويخاطرون بأرواحهم فداء للوطن".

وتابع: "كل الشكر لذوي العسكريين على دعمهم المعنوي الذي يساعدهم على أداء واجبهم العسكري بجدارة".

المصدر: نوفوستي