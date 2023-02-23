أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن على الجيش والمرتزقة الأوكرانيين أن يتذكروا أن الجيش الروسي كان دائما قادرا على التغلب على العدو في اللحظات الحاسمة.

وذكّر ماكغريغور بتكتيكات القائد الروسي ألكسندر سوفوروف، والتي بفضلها انتصر في جميع المعارك التي خاضها.

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وقال: "دعونا نعود إلى زمن نابليون بونابرت ونتذكر القائد ألكسندر سوفوروف. كان تكتيكه هو وضع عدد كبير من الرماة في المقدمة لخلق ستارة من الدخان واللهب في ساحة المعركة. ولم يستطع العدو رؤية أي شيء. ولم يعرف مكان تواجد القوة المهاجمة الرئيسية للروس، وعندما عرف كان الأوان قد فات".

إذا تم استخدام مناورة مماثلة الآن ضد قوات كييف، فسيكون الجيش الأوكراني محاصرا، لأنه لن يكون قادرا على توقع الجهة التي سيتم الهجوم منها في الوقت المناسب على وقع قصف المدفعية الشديد.

وتابع: "عندما تنزل الصاعقة على رؤوسهم، ستكون ضربة ساحقة".

المصدر: نوفوستي