آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /23.02.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut6a
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا
- واشنطن: ننتظر تفاصيل خطة السلام الصينية حول أوكرانيا
- واشنطن تعلن عن عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تشمل شركات صينية
- زيلينسكي يعلق على خطة السلام الصينية
- مصدر أمريكي: غرور بايدن جعله يؤمن بقدرته على تخويف بوتين
- شويغو: الغرب يسعى إلى تمزيق روسيا في محاولات محكوم عليها بالفشل
- مستشار سابق للبنتاغون يحذر من تكتيك سيسحق قوات كييف