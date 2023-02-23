لوكاشينكو يكشف الهدف الحقيقي من زيارة بايدن إلى كييف
Sputnik
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أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن اعتقاده بأن الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يكمن في محاولته تحقيق مكاسب دعائية انتخابية.
وأشار لوكاشينكو، في حديث مع وسائل الإعلام الصينية، إلى أن بايدن زار كييف، ليتمكن من "ركوب حصان الحرب في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة".
وقال رئيس بيلاروس: "هذا تصرف الببغاء. حدث مثل هذا الأمر سابقا. حدثت مثل هذه الزيارة. أما السبب، فيكمن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يريد جو بايدن امتطاء حصان الحرب ليخوض به غمار الحملة الانتخابية المقبلة. ولكن ذلك لن يحدث حتما. أنا أعلم ذلك جيدا".
المصدر: نوفوستي