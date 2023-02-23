النمسا تمنع دبلوماسيين روسا من زيارة النصب التذكاري للجنود السوفييت في فيينا

أفاد السفير الروسي لدى النمسا ديمتري ليوبنسكي، بأنه لم يسمح لأعضاء الوفد الروسي في فيينا بوضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت المحررين في 23 فبراير.

وبحسب السفير، فقد تم وضع إكليل الزهور نيابة عن الوفد الروسي من قبل رؤساء المؤسسات الأجنبية الروسية.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وجميع المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الخميس.

المصدر: نوفوستي