قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي في بنغالور قبل الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المقرر عقده في 24 و 25 فبراير: "في الأشهر المقبلة، نتوقع تقديم حوالي 10 مليارات دولار في شكل دعم اقتصادي إضافي لأوكرانيا".

وأشارت يلين إلى أن واشنطن قدمت بالفعل إلى كييف، "أكثر من 46 مليار دولار من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية". وأضافت أن "مساعدتنا العسكرية تشمل أسلحة دفاعية أساسية طلبتها أوكرانيا، مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت".

وكانت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي قد طلبت في وقت سابق من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية تقديم تقارير عن إنفاق 113 مليار دولار المخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: نوفوستي