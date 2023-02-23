أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أدرعي في بيان: "تفعيل صافرات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، مضيفا "اعترضت القبة الحديدية خمسا منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت.

Following the initial report, 6 rockets were fired from Gaza toward Israeli territory. 5 rockets were intercepted by the IDF Aerial Defense Array, 1 rocket fell in an open area. — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2023

🚨 Sirens sounding in southern Israel 🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2023

المصدر: RT