طاجكستان: تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة

أفادت لجنة الطوارئ في طاجيكستان بتسجيل هزتين أرضيتين صباح اليوم الخميس، إحداهما بقوة 6.7 درجة والأخرى تصل إلى 6 درجات، دون أن تصل معلومات عن أي إصابات أو دمار حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ أوميدا يوسوبوفا: "وفقا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.7 درجة وما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 5.37 و05.55 بالتوقيت المحلي تباعا، وكان مركز الزلزال على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دوشنبه و30 كم شرق بحيرة ساريز" في مقاطعه بدخشان الجبلية في جبال بامير.

وأوضحت أن الزلزال شعر به في مدينة خوروغ عاصمة بدخشان الجبلية، بقوة ما بين 5 و6 درجات، وفي دوشنبه بقوة ما بين 2 و3 درجات، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار حتى الآن.

في وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين.

المصدر: "نوفوستي"