 
مباشر

اندلاع حريق هائل في منشأة نووية تابعة للحكومة الأمريكية

أخبار العالم

اندلاع حريق هائل في منشأة نووية تابعة للحكومة الأمريكية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut27

شب حريق هائل في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية "Y-12" دون تسجيل إصابات أو انبعاثات إشعاعية، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء عدة موظفين من المنشأة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات، أو انبعاثات إشعاعية، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأكدت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بأن الحادث وقع في الصباح، مشيرة أن خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

ويذكر أن المنشأة، التي تعمل في ولاية تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة منذ عام 1943 تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وتشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال". 

ويقوم المتخصصون أيضا باستخراج المواد النووية، وتخزينها وتزويد المفاعلات البحرية بالوقود وأداء الأعمال.

إقرأ المزيد
مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد
مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد "تشرنوبل" ولاية أوهايو الأمريكية

المصدر: غازيتا.رو 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا