اندلاع حريق هائل في منشأة نووية تابعة للحكومة الأمريكية

شب حريق هائل في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية "Y-12" دون تسجيل إصابات أو انبعاثات إشعاعية، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء عدة موظفين من المنشأة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات، أو انبعاثات إشعاعية، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأكدت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بأن الحادث وقع في الصباح، مشيرة أن خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

Full accountability is complete. No injuries or contaminations reported. Curfews have been lifted at the site. All oncoming shifts are to report on time. — Y-12 NSC (@y12nsc) February 22, 2023

ويذكر أن المنشأة، التي تعمل في ولاية تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة منذ عام 1943 تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وتشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال".

ويقوم المتخصصون أيضا باستخراج المواد النووية، وتخزينها وتزويد المفاعلات البحرية بالوقود وأداء الأعمال.

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو