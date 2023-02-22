رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: روسيا الاتحادية كانت ولا تزال أهم عضو في المنظمة

قال رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، متحدثا باللغة الروسية، في الجلسة الخاصة بشأن أوكرانيا، إن روسيا الاتحادية لا تزال أهم عضو في الأمم المتحدة.

وتابع كوروشي بالروسية، خلال خطابه يوم الأربعاء في الجلسة الخاصة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا: "اسمحوا لي أن أخاطب قادة وشعب روسيا الاتحادية: لقد كانت روسيا ولا تزال عضوا مهما في مجتمع الدول.. وبقية الدول الأعضاء تنتظر عودة روسيا إلى طريق إحلال السلام والحفاظ عليه من أجل أن تساهم في الاستقرار والازدهار مع كافة المشتركين".

كما أشار باللغة الروسية أيضا، إلى استحالة شن حرب نووية، وقال: "هذا تهديد لا يمكن تصوره وله عواقب وخيمة على الصعيد العالمي.. لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة لا تعتقد أن استبعاد أي دولة من المنظمة سيحقق سلاما طويل الأمد بالرغم من استحالة هذا الأمر دون إجماع.

وقال دوجاريك في تعليقه على الدعوات الدورية لاستبعاد روسيا من الأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالأمم المتحدة، لا نعتقد أن استبعاد الدول الأعضاء يساهم في البحث طويل المدى عن السلام".

المصدر: تاس + RT