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الأمم المتحدة: التصويت بشأن "السيل الشمالي" ليس مخططا له هذا الأسبوع

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الأمم المتحدة: التصويت بشأن
AP Angela Weiss
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أعلن مصدر في الأمم المتحدة، أنه من غير المقرر التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي بشأن إجراء تحقيق دولي في تخريب خطوط الغاز "السيل الشمالي" هذا الأسبوع.

وقال المصدر: "التصويت على القرار ليس مخططا له هذا الأسبوع".

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في 21 فبراير بناء على طلب روسيا، حول موضوع تخريب خط أنابيب الغاز.

وقال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن المناقشات حول مشروع القرار مستمرة.

وشدد الوفدان الروسي والصيني خلال الاجتماع على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا نشطا في التحقيق.

المصدر: تاس

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