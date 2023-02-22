إيلون ماسك يتهم نائبة وزير الخارجية الأمريكي بتصعيد الصراع في أوكرانيا

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، بعد كلماتها بشأن شرعية القواعد الروسية في القرم كأهداف لأوكرانيا، بتصعيد الصراع.

وكتب ماسك على "تويتر": "لا أحد يدفع بهذه الحرب بقوة أكثر من نولاند".

وفي وقت سابق، قالت نولاند إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم، ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة". وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.

وفي اليوم السابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لنولاند إنها "مهووسة بدفع أوكرانيا نحو الناتو"، وألقى باللوم عليها وممثلين آخرين عن المؤسسة الأمريكية في السعي إلى المواجهة.

المصدر: نوفوستي