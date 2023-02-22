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بمناسبة يوم الحرس الثوري.. اللواء باقري: أصبنا الأعداء بالعجز والذل والهوان

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بمناسبة يوم الحرس الثوري.. اللواء باقري: أصبنا الأعداء بالعجز والذل والهوان
Globallookpress
رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري
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أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن حرس الثورة الإسلامية سطر ملاحم خالدة في الدفاع عن الثورة وتلبية حاجات الشعب الإيراني، وأصاب أعداء البلاد بالعجز والذل والهوان.

وقال باقري في بيان يصادف يوم الحرس الثوري: "هذا اليوم الميمون يذكّر بالملاحم البطولية المجيدة والمصيرية التي سجلها الحرس الثوري خلال الأحداث الكبرى والأيام المهمة والحاسمة من تاريخ إيران الإسلامية في السنوات الـ 44 الماضية."

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل قوات الحرس الثوري الإسلامي، يكمن في صون الثورة وتلبية احتياجات الشعب الايراني الأبي والبلاد.

واعتبر رئيس الأركان الإيرانية أن الحرس الثوري خلّد على مدى أكثر من 4 عقود، مظاهر مجيدة ومهمة، كما استطاع أن يدخل الذل والهوان والغضب في قلوب أعداء الثورة الإسلامية التي تنتهل قيمها من تعالم القرآن والإسلام ومدرسة عاشوراء الحسين البطولية."

المصدر: وكالة إرنا

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