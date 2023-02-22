الخارجية الروسية ترد على"أوهام" أوكرانيا الانسحاب من دونباس وشبه جزيرة القرم

كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يقترح في إطار "صيغة السلام"، انسحاب روسيا من القرم ودونباس، ودفع تعويضات ومحكمة.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال صحفي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء: "أصبح فلاديمير زيلينسكي يوجه لنا إنذارات نهائية، ويقدمها على شكل مبادرات سلمية. آخرها صيغة السلام المكونة من 10 نقاط كلها بعيدة جدا عن الواقع. يطالبنا فيها بإلقاء السلاح والانسحاب من القرم ودونباس وآزوف ودفع تعويضات والذهاب إلى المحكمة.. "بالطبع، الحوار مستحيل تحت مظلة كهذه".

ووفقا لزاخاروفا: "من أجل تحقيق سلام قريب في أوكرانيا، هناك حاجة لإرادة سياسية لدى الغرب وأتباعه في كييف. حتى الآن، أي أفكار لصنع السلام يتم تحطيمها بسبب خطط واشنطن الهادفة لمواصلة الحرب ضد روسيا حتى "آخر أوكراني" من أجل إضعاف بلدنا وقطع رأسه وتقسيمه والسيطرة عليه. ومن ثم التركيز على احتواء الصين، التي يعلن الغربيون صراحة أنها "التحدي الاستراتيجي الرئيسي.

المصدر: تاس