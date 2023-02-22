ريابكوف يدلي بانطباعات إيجابية عن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو

أعلن نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، أن اللقاء الأول وتبادل الآراء مع سفيرة واشنطن الجديدة في موسكو لين تريسي، جرت بصورة عملية "رغم أن المواقف لا تزال متعارضة تماما."

وصرّح ريابكوف بذلك اليوم الأربعاء، على أثير برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية.

وقال: "بناء على انطباعاتي، يُمكنني القول إن الاجتماعات الأولى وتبادل الآراء مع السفيرة تريسي جرت بطريقة عملية. هذا لا يعني أننا اتفقنا على شيء ما أو توافقنا مع شيء ما."

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وأكد ريابكوف: "المواقف متناقضة تماما، فهي لا تتناسب جذريا مع بعضها البعض، لكن هذا هو الواقع."

وأضاف: "على الأقل لدينا فكرة جيّدة، هي وأنا، حول الأمور الموجودة على المحك. لديها خبرة كافية في موسكو" وقال: "تتعامل مع بيئة مألوفة بالمعنى السياسي وأي بيئة أخرى. أعتقد أن هذا عامل في الفترة الحالية يمكن أن يساعد، إن لم يساعد في حل المشاكل، فعلى الأقل لن يتدخل في البحث عن مثل هذه الحلول ".

وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي، "موسكو ليس لديها أوهام بشأن تريسي". وقال: "إنها مخلصة تماما بنسبة 100 بالمئة وتروّج لمصالح بلدها بأعلى درجة من المهنيّة، ولا يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك".

وأردف قائلا: "سنواصل الحوار، ونطرح عليها أسئلة من مختلف الأنواع، كما حدث بالفعل خلال اجتماعاتنا. وتواصلنا في مواضيع حادّة وعاجلة. ومن الجيّد أن يستمر هذا الأمر. وما زلت مقتنعا بأنه من الأفضل أن نجري حوارا لا أن نرفضه ".

المصدر: تاس