رئيس "لجنة الشؤون الخارجية" الصيني خلال اجتماع مع بوتين: ملتزمون بموقف حيادي من الأزمة الأوكرانية

صرح رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، بأن بكين ملتزمة بموقف موضوعي وغير متحيز بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال في اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "ستلعب الصين دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا، وبكين ممتنة لروسيا لاستعدادها لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال المفاوضات".

وأكد وانغ يي، أن "الجانب الصيني سيلتزم بحزم، كما كان دائما، بموقف موضوعي وحيادي ويلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية، تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل عميق حول القضية الأوكرانية.

وشدد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية، وانغ يي، على أن الصين تقدر عاليا أن روسيا أعادت تأكيد استعدادها لحل المشكلة سلميا من خلال الحوار والمفاوضات".

المصدر: تاس