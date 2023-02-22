قراء صحيفة "ديلي ميل": نصلي لكي يكمل بوتين سياساته فهو الوحيد الذي منع اندلاع حرب نووية حتى اللحظة

انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ "الديكتاتور الذي يجب أن يخسر".

وكتب أحد القراء قائلا: "سيد بايدن المجنون، دعني أخبرك أمرا: نحن نصلي وندعو أن يستمر بوتين في سياساته، فهو الشخص الوحيد الذي منع اندلاع حرب نووية، حتى اللحظة".

وأضاف آخر: "بايدن لا يريد محادثات سلام حول الأزمة الأوكرانية، فهو لا يجيد سوى إثارة الفتن، والخلافات، والصراعات".

وعلق آخر قائلا: "الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للعالم".

وسخر آخر قائلا: "شخصيا تفاجأت من أن بايدن استطاع تذكر اسم بوتين، أتوقع أنه كان مكتوبا على البطاقة الدليلية أمامه".

واتفق قراء الصحيفة على أن بايدن هو "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطابا في العاصمة البولندية وارسو، أكد خلاله أنه لا وجود لمساع أمريكية أو أوروبية لتدمير روسيا، كما حاول أن يتحدى بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول طبيعة العملية الخاصة في أوكرانيا " واصفا إياها بـ "القسرية".

المصدر: نوفوستي