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فعالية في استاد "لوجنيكي" بموسكو اليوم لدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

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فعالية في استاد
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
صورة أرشيفية
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تقام اليوم الأربعاء داخل استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو فعالية كبيرة دعما للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيحضرها حوالي 200 ألف مشاهد.

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وستشهد هذه الفعالية التي تحمل عنوان "المجد للمدافعين عن الوطن" مشاركة لنجوم البوب الروس والشخصيات العامة، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وعلى الرغم من عدم وجود إعلانات رسمية عن الحدث، إلا أن المعلومات ظهرت حول إقامة الحفل في وسائل الإعلام الفدرالية والإقليمية، حيث سيبدأ التجمع في الساحة الرئيسية للاستاد حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: إزفستيا

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