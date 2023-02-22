بعد إنذار كاذب.. إخلاء موظفي السفارة الأمريكية في لندن (فيديو + صور)

أخلي مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الأربعاء، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن ترك جسم مشبوه قرب السفارة، وقالت الشرطة في وقت لاحق أنه إنذار كاذب.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه تم إغلاق السفارة الأمريكية في لندن خلال حادث أمني، وطلب من الأشخاص المتواجدين بداخلها الابتعاد عن النوافذ، وشوهدت كلاب بوليسية خارج المبنى، بالإضافة إلى سيارتي إطفاء على الأقل وسيارات للشرطة.

وقال شاهد عيان للصحيفة إن الأمن "ما زال يقيم الوضع" وأن من بداخل المبنى قد تم اصطحابهم إلى جزء آخر من المبنى، مضيفا: "لا نعرف الكثير غير أن هناك حادثا أمنيا ويجب الابتعاد عن النوافذ".

بدورها، نقلت صحيفة Evening Standard عن شرطة العاصمة قولها إنه تم إصدار إنذار أمني بعد بلاغ عن ترك جسم مشبوه في المنطقة المحيطة بالسفارة، لكن اتضح أنه إنذار كاذب.

Sniffer dogs deployed at US embassy in London in security alert. pic.twitter.com/J4OVQLy4uD — Radar🚨 (@RadarHits) February 22, 2023

US Embassy in London on lockdown. 👀 pic.twitter.com/s73vVzW2CK — David Vance (@DVATW) February 22, 2023

وفي وقت لاحق قالت السفارة الأمريكية في لندن في تغريدة على "تويتر" إنها عادت لاستكمال عملها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن السلطات المحلية حققت في الإنذار، وتم تفتيش الطرد المشبوه خارج السفارة.

وأضافت: "شكرا لشرطة العاصمة على عملها السريع، وشكرا لجميع الزوار على تعاونكم وصبركم في هذا الوقت".

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time. — U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023

المصدر: "ميرور" + RT