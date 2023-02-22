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بعد إنذار كاذب.. إخلاء موظفي السفارة الأمريكية في لندن (فيديو + صور)

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بعد إنذار كاذب.. إخلاء موظفي السفارة الأمريكية في لندن (فيديو + صور)
Evening Standard
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أخلي مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الأربعاء، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن ترك جسم مشبوه قرب السفارة، وقالت الشرطة في وقت لاحق أنه إنذار كاذب.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه تم إغلاق السفارة الأمريكية في لندن خلال حادث أمني، وطلب من الأشخاص المتواجدين بداخلها الابتعاد عن النوافذ، وشوهدت كلاب بوليسية خارج المبنى، بالإضافة إلى سيارتي إطفاء على الأقل وسيارات للشرطة.

وقال شاهد عيان للصحيفة إن الأمن "ما زال يقيم الوضع" وأن من بداخل المبنى قد تم اصطحابهم إلى جزء آخر من المبنى، مضيفا: "لا نعرف الكثير غير أن هناك حادثا أمنيا ويجب الابتعاد عن النوافذ".

بدورها، نقلت صحيفة Evening Standard عن شرطة العاصمة قولها إنه تم إصدار إنذار أمني بعد بلاغ عن ترك جسم مشبوه في المنطقة المحيطة بالسفارة، لكن اتضح أنه إنذار كاذب.

وفي وقت لاحق قالت السفارة الأمريكية في لندن في تغريدة على "تويتر" إنها عادت لاستكمال عملها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن السلطات المحلية حققت في الإنذار، وتم تفتيش الطرد المشبوه خارج السفارة.

وأضافت: "شكرا لشرطة العاصمة على عملها السريع، وشكرا لجميع الزوار على تعاونكم وصبركم في هذا الوقت".

المصدر: "ميرور" + RT

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