بعد قرار إعدام زعيم جماعة "توندار".. ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين

أعلنت ألمانيا أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن يحمل جنسية البلدين.

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان اليوم الأربعاء، بعد حكم الاعدام الصادر أمس الثلاثاء بحق جمشيد شارمهد، فإن برلين "اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانيا على الفور".

وحكم القضاء الإيراني على شارمهيد، زعيم جماعة "توندار" المصنفة إرهابية في الجمهورية الإسلامية، بالإعدام بتهمة الفساد في العالم من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها.

ووجهت للمواطن الإيراني الذي يحمل جنسية ألمانية ويقيم في أمريكا، وهو من مواليد عام 1334، تهمة الفساد في الأرض. وبحسب وثائق القضية، خطط شارمهد لارتكاب 23 عملا إرهابيا، نجح في 5 منها.

وبعد القبض على المتهم وصدور لائحة الاتهام، عقدت جلسة هذه القضية في 7 جلسات، بحضور شارمهد ومحاميه وأهالي الضحايا، برئاسة القاضي سلفاتي.

المصدر: أ ف ب+ فارس