أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وسقوط أكثر من 500 جندي ومرتزق بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم استهداف القوات الأوكرانية في نوفوسيلوفسكايا بجمهورية لوغانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

في محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا تجمعات عسكرية أوكرانية في نيفسكايا وتيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، حيث تمت تصفية أكثر من 135 جنديا أوكرانيا، كما تدمير عتاد ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-20.

في محور دونيتسك، تستمر العمليات الهجومية بنجاح حيث أسفرت عن إيقاع أكثر من 250 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتدمير مركبات ومدرعات قتالية ومدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 مشاة الأوكراني بالقرب من كاترينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محور جنوب دونيتسك، ألحقت قواتنا هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتمت تصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير ومدافع هاوتزر D-20 ومدافع هاوتزر D-30.

وتمت تصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير ومدافع هاوتزر D-20 ومدافع هاوتزر D-30. في محور خيرسون، تم تدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-30، كذلك في مناطق أنتونوفا وتشرنوبايفكا في منطقة خيرسون تم استهداف مستودعات ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 و 126.

استهدفت قواتنا مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة دوبروفولي بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة ممريك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

نتيجة لضربات قواتنا بالقرب من مدينة سومي تم تدمير ورشة لإنتاج وإصلاح قذائف الهاون والذخيرة من العيار الثقيل للقوات الأوكرانية.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، ودمرت 10 مسيرات أوكرانية في مناطق أنطونوفكا بمنطقة خيرسون وكراسنورشنسكو وروبزنو وتشيرفوبوفكا وزاليمان بجمهورية لوغانسك الشعبية ويكولسك بجمهورية دونيتسك الشعبية وتوكاريفكا بمنطقة خاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية