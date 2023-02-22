بيسكوف: روسيا مستعدة للعودة إلى معاهدة "ستارت" عندما يراعي الغرب مخاوفها المشروعة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستكون مستعدة للعودة إلى تطبيق معاهدة "ستارت" حالما يصبح الغرب مستعدا لمراعاة مخاوف روسيا المشروعة.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن رد فعل الغرب على تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة "ستارت" لا يجعلنا نأمل في استعداده للمفاوضات.

واضاف أن روسيا ستتحلى بالصبر في انتظار أن ينضج الغرب لإجراء حوار طبيعي حول "ستارت".

وتبنى مجلس الدوما اليوم الأربعاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية أمس الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

ولفت بوتين في خطابه إلى أن "الناتو" يريد إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وفي نفس الوقت "يريد أن يشرف على منشآتنا النووية"، مؤكدا أن "روسيا لا يمكن أن تتجاهل ذلك".

وقد أعرب عدد من الدول الغربية على غرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن أسفها للقرار الروسي بتعليق المشاركة في الاتفاقية، كما أعربت هذه الدول عن أملها في أن تعيد موسكو النظر في هذا القرار.

المصدر: وكالات