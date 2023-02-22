أميرعبداللهيان: استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على الارتياح

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إن استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران.

وأضاف أميرعبداللهيان اليوم الأربعاء عند وصوله إلى بغداد منوها بأن زيارته تهدف إلى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية الهامة: "هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة ونحن اليوم في بغداد لاكمال هذه المشاورات".

وتابع قائلا: "الدور الاقليمي للعراق بات أبرز من أي وقت مضى وأن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق مما يشير إلى عودة العراق إلى دورها الطبيعي".

ولفت أميرعبد اللهيان إلى أن "عودة العراق الشقيق إلى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد وهناك قضايا متنوعة مدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى مطار بغداد فجر الأربعاء على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق واجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

المصدر: إرنا