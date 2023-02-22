قائد بحري أمريكي: هجمات إيران على الممرات المائية محط اهتمام الجميع

قال قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء إن "الهجمات الإيرانية على الممرات المائية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في المنطقة تحظى باهتمام الجميع".

وفي تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضح نائب الأدميرال براد كوبر أنه شهد ارتفاعا فيما وصفها بـ"الأنشطة الخبيثة" لإيران في المنطقة على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

وذكر كوبر أن "عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة".

وقال إن "إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة".

وأضاف كوبر: "نحن نركز على توسيع شراكاتنا. الإجابة المختصرة هي أن الإجراءات الإيرانية تحظى باهتمام الجميع".

المصدر: "أسوشيتد برس"