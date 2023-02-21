المندوب الدائم للصين: يمكن للأمم المتحدة أن تشارك بنشاط في التحقيق بتخريب "السيل الشمالي"

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون،أنه يمكن للأمم المتحدة، بصفتها المنظمة الدولية التي تتمتع بأكبر سلطة، أن تلعب دورا في التحقيق حول حادث خط أنابيب"السيل الشمالي".

وقال خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه: "يمكن للأمم المتحدة، أن تلعب دورا نشطا في إجراء تحقيق دولي وضمان أمن البنية التحتية العابرة للحدود، خاصة وأن التخريب أدى إلى إلحاق ضرر كبير بأمن الطاقة".

وأضاف مندوب الصين الدائم أن: "الصين ترحب بمشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وتعتقد أنه من المهم للغاية السماح بإجراء تحقيق دولي في تخريب خط أنابيب "السيل الشمالي"، مشيرة إلى أن التحقيق يجب أن يكون، "موضوعيا ومستقلا واحترافيا".

وأشار تشانغ جون إلى أن: "تصريحات الولايات المتحدة، بشأن عدم تورطها في تخريب خطوط أنابيب الغاز ليست كافية".

وشدد تشانغ جون: "لقد علمنا مؤخرا الكثير من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالحادث، وهذه البيانات مقلقة نتوقع تفسيرات مقنعة من الأطراف المعنية، وهذا الطلب مشروع ومبرر تماما".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس