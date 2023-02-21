إسرائيل تصف دعوة الأمم المتحدة لتعليق مشروع إصلاح القضاء بأنها "منافية للمنطق"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الثلاثاء، دعوة الأمم المتحدة لتعليق مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل بأنها "منافية للمنطق".

وجاء ذلك بعد إقرار الكنيست مشروعَي قانون على صلة بالتعديل في القراءة الأولى.

واعتبر نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على الدعوة التي أطلقها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الدعوة "منافية للمنطق".

ورأى أنه من الأجدى بالمفوض الأممي أن "يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وفي سوريا أو لدى السلطة الفلسطينية".

المصدر: "فرانس برس"