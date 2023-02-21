أردوغان: 865 ألف مواطن تركي باتوا يعيشون في خيام بسبب الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 865 ألف مواطن باتوا يعيشون في خيام بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم 6 فبراير وحصد أرواح أكثر من 40 ألف شخص.

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وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لعثمانية التي تضررت بشكل كبير من زلازل كهرمان مرعش، أنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال، واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى منهار أو بالغ الضرر وبحاجة للهدم الفوري.

وأشار إلى أن السلطات التركية تسعى لإحياء القرى في مناطق الزلزال، مثل مراكز المدن في غضون عام، مؤكدا على أنه سيتم بناء 70 ألف منزل ريفي في المحافظات المتضررة وتسليمها لأصحابها.

وأفاد الرئيس التركي بأنه: "بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الزلزال 41 ألفا، تم إنقاذ 115 ألف شخص".

المصدر: RT