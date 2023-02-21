بوتين: "ندافع عن حق روسيا في أن تكون قوية"

استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمات مقتبسة عن رئيس وزراء روسيا الراحل بيوتر ستوليبين منذ نحو 100 عام والتي قال فيها "ندافع عن حق روسيا في أن تكون قوية".

وأضاف الرئيس الروسي في خطاب أمام الجمعية الفيديرالية الروسية: "نذكر كلمات رجل الدولة بيوتر ستوليبين التي قالها منذ 100 عام بالضبط في مجلس الدوما، في الدفاع عن روسيا، يجب علينا جميعا أن نتحد وننسق جهودنا وواجباتنا وحقوقنا من أجل الحفاظ على حق تاريخي واحد حق روسيا في أن تكون قوية".

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وبيوتر ستوليبين، كان رئيسا لوزراء روسيا في العهد القيصري، وطبق جملة من الإصلاحات انتقلت بروسيا من بلاد زراعية وشبه إقطاعية إلى دولة صناعية متقدمة. وفي الواقع أراد مواصلة مسيرة الإصلاح التي بدأها الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر قبل قرنين من الزمن ثم توقفت بسبب سيطرة العلاقات الإقطاعية.

وأراد ستوليبين أن يخرج روسيا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة، لكن النخبة الحاكمة وجدت في حينه أن هذا يشكل خطرا على مصالحها وامتيازاتها فتم التخلص منه باغتياله في سبتمبر عام 1911 في مسرح الأوبرا في كييف.

المصدر: RT