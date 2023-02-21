الولايات المتحدة.. نائبة جمهورية تطلب "الطلاق الوطني"

دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين إلى "طلاق وطني"، معتبرة أن الوقت قد حان لتقسيم البلاد على أسس سياسية لأن الخلافات بين الولايات الجمهورية والديمقراطية غير قابلة للتسوية.

وكتبت غرين عبر "تويتر": "نحن بحاجة إلى طلاق وطني.. من قضايا ثقافة اليقظة المريضة والمثيرة للاشمئزاز التي فرضت علينا إلى سياسات أمريكا الأخيرة الخائنة للديمقراطية، لقد انتهينا".

We need a national divorce.



We need to separate by red states and blue states and shrink the federal government.



Everyone I talk to says this.



From the sick and disgusting woke culture issues shoved down our throats to the Democrat’s traitorous America Last policies, we are… https://t.co/Azn8YF1UUy — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 20, 2023

وبعد أن أثارت تغريدتها ضجة، أوضحت غرين أن "الطلاق الوطني لا يعني حربا أهلية"، معتبرة أن الرئيس جو بايدن هو من يقود البلاد "إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأضافت: "لقد سئم الناس واشمأزوا من الجنون اليساري وكارثة سياسات أمريكا الأخيرة. الطلاق القومي ليس حربا أهلية، لكن بايدن والمحافظين الجدد يقودوننا إلى الحرب العالمية الثالثة، بينما يجبرون أطفالنا على مراعاة البيئة والمجتمع والحوكمة والارتباك بين الجنسين".

People are absolutely fed up and disgusted with left wing insanity and disaster America Last policies.



National divorce is not civil war, but Biden and the neocons are leading us into WW3, while forcing corporate ESG and gender confusion on our kids.



Enough! https://t.co/7YSzwFuPeo — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 20, 2023

وفي تغريدة ثالثة حول زيارة بايدن إلى أوكرانيا، كتبت: "اقيلوا بايدن أو أعطونا الطلاق الوطني. نحن لا ندفع ضرائب لتمويل حروب دولة أجنبية ليست حتى حليفا في الناتو. نحن لا نرسل أبناءنا وبناتنا للموت من أجل الحدود الخارجية و"الديمقراطية" الأجنبية. أمريكا مكسورة. المجرمون والكارتلات يسودون. وأنت أحمق".

Impeach Biden or give us a national divorce.



We don’t pay taxes to fund foreign country’s wars who aren’t even NATO ally’s.



We aren’t sending our sons & daughters to dies for foreign borders & foreign “democracy.”



America is BROKE.

Criminals & Cartels reign.

And you’re a fool. https://t.co/hXeJrikEN6 — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 20, 2023

المصدر: RT