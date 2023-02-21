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الولايات المتحدة.. نائبة جمهورية تطلب "الطلاق الوطني"

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الولايات المتحدة.. نائبة جمهورية تطلب
AP
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دعت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين إلى "طلاق وطني"، معتبرة أن الوقت قد حان لتقسيم البلاد على أسس سياسية لأن الخلافات بين الولايات الجمهورية والديمقراطية غير قابلة للتسوية.

وكتبت غرين عبر "تويتر": "نحن بحاجة إلى طلاق وطني.. من قضايا ثقافة اليقظة المريضة والمثيرة للاشمئزاز التي فرضت علينا إلى سياسات أمريكا الأخيرة الخائنة للديمقراطية، لقد انتهينا".

وبعد أن أثارت تغريدتها ضجة، أوضحت غرين أن "الطلاق الوطني لا يعني حربا أهلية"، معتبرة أن الرئيس جو بايدن هو من يقود البلاد "إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأضافت: "لقد سئم الناس واشمأزوا من الجنون اليساري وكارثة سياسات أمريكا الأخيرة. الطلاق القومي ليس حربا أهلية، لكن بايدن والمحافظين الجدد يقودوننا إلى الحرب العالمية الثالثة، بينما يجبرون أطفالنا على مراعاة البيئة والمجتمع والحوكمة والارتباك بين الجنسين".

وفي تغريدة ثالثة حول زيارة بايدن إلى أوكرانيا، كتبت: "اقيلوا بايدن أو أعطونا الطلاق الوطني. نحن لا ندفع ضرائب لتمويل حروب دولة أجنبية ليست حتى حليفا في الناتو. نحن لا نرسل أبناءنا وبناتنا للموت من أجل الحدود الخارجية و"الديمقراطية" الأجنبية. أمريكا مكسورة. المجرمون والكارتلات يسودون. وأنت أحمق".

المصدر: RT

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